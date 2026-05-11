على متنها 8 مصريين.. القاهرة تؤكد تعرض ناقلة نفط للخطف قرب الصومال القاهرة توجه سفارتها في مقديشو بالتحرك لضمان سلامة البحارة والعمل على سرعة الإفراج عنهم

القاهرة / الأناضول

أكدت مصر الاثنين، تعرض ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين للاختطاف قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها في مقديشو بالتحرك لضمان سلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية عن تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا، وغداة استغاثة أسرة مصرية.

وقالت إنها "تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال".

وأضافت أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كما دعا عبد العاطي السفارة إلى التواصل "على أعلى مستوى" مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة.

وكانت أميرة أبوسعدة زوجة محمد راضي أحد البحارة المصريين، أطلقت استغاثة يوم الأحد عبر "فيسبوك" أعلنت فيها اختطاف السفينة في 2 مايو 2026 من قبل قراصنة صوماليين، وعلى، متنها 8 مصريين من ضمنهم زوجها.

وأشارت إلى أن القراصنة طلبوا فدية، واصفة الوضع على السفينة بالصعب.

كما أعلن خفر السواحل اليمني في 2 مايو عبر بيان اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) واقتياديها نحو الصومال، لافتين إلى أن الناقلة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا وكانت محملة بـ2800 طن وقود.

وشهدت السواحل الصومالية نشاطا واسعا لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن تتراجع لسنوات، قبل أن تعود مجددا للظهور مجددا منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

