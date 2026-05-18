عقيلة صالح: ليبيا تتطلع لإرساء تعاون وتكامل سياسي واقتصادي مع مصر خلال كلمة في مجلس النواب المصري..

القاهرة/ الأناضول

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، عن تطلع بلاده إلى إرساء دعائم تكامل وتعاون سياسي واقتصادي دائم مع مصر

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمجلس النواب المصري في القاهرة، خلال زيارة غير محددة المدة بدأها الاثنين لمصر الجارة الشرقية لبلاده.

صالح أضاف: "منذ بدء الأزمة في ليبيا لم يتغير أو يتبدل موقف مصر وقيادتها الداعم لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها والدفع في اتجاه توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة".

وتابع أن موقف مصر يقوم على أن هذه التسوية يجب أن تكون "بتوافق ليبي ليبي، وضرورة إخراج القوات الأجنبية، وتشكيل حكومة واحدة موحدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011) تعيش ليبيا الغنية بالنفط فترات انتقالية متتالية، وتعاني منذ سنوات من صراع بين حكومتين، إحداهما في غربي البلاد والأخرى في الشرق مدعومة من مجلس النواب.

وأردف صالح أن "مصر من بداية الأزمة تبذل جهودا واضحة وعلنية لدعوة واستضافة جميع الأطراف بحياد كامل، وتعمل على توفير مناخ ملائم للوصول إلى حلول نهائية للأزمة".

واستطرد: "الحمد لله الذي جعل مصر لنا جارة وشقيقة وسندا وظهيرا في السراء والضراء".

وأعرب عن تطلعه "لإرساء دعائم تكامل وتعاون سياسي واقتصادي ودائم ومستمر وثقافي مشترك يعود بالنفع على الشعبين والبلدين".

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية تحول دون إجراء انتخابات يأمل الليبيون أن تنهي الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية.