وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما ذكر إعلام إسرائيلي أن العملية أدت إلى إصابة 4 مستوطنتين..

عقب عملية دهس.. مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في بيت لحم وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما ذكر إعلام إسرائيلي أن العملية أدت إلى إصابة 4 مستوطنتين..

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول



قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، مساء الأحد، بزعم تنفيذه عملية دهس استهدفت مستوطِنتين عند مفترق تجمع "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل، أبلغتها "باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح نتشة، 31 عاما، برصاص جيش الاحتلال عند مفرق عصيون جنوب بيت لحم".

بدورها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مستوطنتين أصيبتا جراء عملية دهس وقعت عند مفترق "غوش عتصيون".

وذكرت الهيئة أن "منفذ الاعتداء، وهو من سكان مدينة الخليل، جرت تصفيته بإطلاق النار عليه في المكان من قبل جندي".

وقبل ذلك، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 4 أشخاص في عملية دهس عند مفترق "غوش عتصيون".

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إن طواقمها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، موضحة أن مصابين اثنين في حالة خطيرة، واثنين آخرين في حالة متوسطة.



من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من مداخل محافظة بيت لحم، وشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة.



وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم، عقب ما ادعته بشأن وقوع عملية دهس عند مفترق "غوش عتصيون".

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.