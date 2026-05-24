عشية يوم التروية.. الهلال الأحمر السعودي جاهز بـ7700 كادر إسعافي

إسطنبول/الأناضول

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك عشية انطلاق مناسك الحج التي تبدأ بيوم التروية، مشيرة إلى حشد 7700 كادر إسعافي و11 طائرة إسعافية.

وقالت الهيئة، في إفادة نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها جاهزة لتنفيذ خطتها التشغيلية "من خلال منظومة إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة".

وأضافت أن تلك المنظومة "مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة، وانتشار ميداني واسع يغطي المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة".

وأوضحت أنها "تعمل بالتكامل مع مختلف الجهات الصحية والخدمية والأمنية لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التشغيلية".

هيئة الهلال الأحمر، أشارت إلى أنها "حشدت أكثر من 7700 كادر إسعافي، وجهزت أكثر من 500 نقطة إسعافية، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة ضمن الفرق المساندة بالمواقع الميدانية".

وأبانت أنه تم "دعم العمليات بأسطول يضم أكثر من 3000 مركبة إسعافية ومساندة، إضافة إلى تخصيص 11 طائرة إسعافية تنطلق من مهابط استراتيجية في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، للإسهام في سرعة التدخل والنقل الإسعافي للحالات الطارئة".

ولفتت إلى "توظيف التطبيقات والأنظمة التقنية الحديثة في استقبال البلاغات وتصنيف الحالات وتوجيه الفرق الإسعافية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية بوسائل تدخل مرنة؛ للتعامل مع الكثافات البشرية داخل المشاعر المقدسة".

**يوم التروية

وعلى صعيد مِنى، سيقضي ضيوف الرحمن، الاثنين، "يوم التروية"، أول محطات مناسك الحج، التي تتواصل على مدار 6 أيام، اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي ارتوى بالمياه قبل أداء الحج.

ويُقال أيضًا إن "يوم التروية" سمي بهذا الاسم؛ لأن الحجاج يروون فيه أنفسهم بالإيمان والتقوى، استعدادًا للوقوف بعرفة، منسك الحج الأعظم، في التاسع من ذي الحجة (الثلاثاء).

وفي يوم التروية، سيقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

كما يُصلّون في "مِنى" الصلوات الخمس قصرا بدون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، ثم المبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وأداء طواف الإفاضة، وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.