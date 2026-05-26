عشية عيد الأضحى.. إسرائيل تقتل 10 أشخاص بغارة على جنوب لبنان

إسطنبول/ الأناضول

قتل 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب 12 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان عشية عيد الأضحى المبارك.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة في بلدة البرج الشمالي حي شارنيه أودت بحياة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة 12 شخص بجروح مختلفة في حصيلة غير نهائية".

وأضافت أن ذلك نتيجة "لغارة شنها العدو الاسرائيلي عصر اليوم على منازل في الحي المذكور".

وأردفت الوكالة، أن "الإسعاف الصحي عمل على نقل المصابين إلى مستشفيات صور، فيما توقفت فرق الإنقاذ عن البحث عن مفقودين تحت الركام بسبب الظلام لتعاود عملية البحث غدا".

والثلاثاء، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، عن توسيع العدوان على لبنان "بقوات كبيرة على الأرض"، وذلك رغم هدنة معلنة من واشنطن في البلد العربي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان بالقصف والتوغلات البرية، ما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا حتى مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

