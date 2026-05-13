عشية جولة محادثات ثالثة.. إسرائيل تقتل 33 شخصا بـ79 هجوما على لبنان (إحصاء) شملت غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 23:30 تغ

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 33 شخصا، وأصابت 31 آخرين، الأربعاء، جراء 79 هجوما على لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 23:30 تغ.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، عشية جولة محادثات ثالثة مقررة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب، حيث شمل استهداف 7 سيارات وتوسعا في نطاق الهجمات لتطال مناطق بوسط لبنان، فضلا عن تحليق مسيرات فوق العاصمة بيروت.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان:

21 غارة جوية على قضاء صور، استهدفت 3 سيارات على طريق الناقورة قرب فندق "رلاكس"، وعلى طريق المعلية، وعند مفرق الشعيتية، إضافة إلى منطقة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر، وبلدات: مجدل زون (3 غارات)، العباسية (غارتان)، البرج الشمالي (غارتان)، الحلوسية (غارتان)، الحنية، دبعال، صديقين، المنصوري، يانوح، دير عامص، زبقين، شحور.

وأسفرت الغارات على السيارات الثلاث عن مقتل 3 أشخاص، فيما أدت إحدى غارتي بلدة العباسية إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث، والغارة على بلدة شحور إلى مقتل شخص، والغارة على زبقين إلى إصابة 9 أشخاص من بينهم 4 سيدات.

ونجم عن الغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر إصابة شخصين.

كما تسببت إحدى غارتي بلدة البرج الشمالي في تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار مادية بالمنطقة المحيطة بها.

21 غارة جوية على قضاء النبطية استهدفت أوتوستراد (طريق سريع) كفررمان - الميدنة (غارتان)، ومنطقة بين بلدتي عدشيت وعبا، وبلدات: حاروف (3 غارات)، عربصاليم (3 غارات)، رومين (غارتان)، حبوش (غارتان)، دير الزهراني، جرجوع، زوطر الشرقية، النميرية (غرتان)، النبطية الفوقا، كفرصير، يحمر الشقيف.

وأدت واحدة من غارتي بلدة رومين إلى مقتل أب واثنين من أطفاله وإصابة الأم بجروح خطرة، بعدما دمرت منزلهم.

كما تسببت إحدى الغارات في بلدة نميرية إلى مقتل 4 أشخاص بينهم شقيقتان بعدما دمرت منزلا كانوا بداخله، وأدت الغارة على بلدة النبطية الفوقا إلى مقتل شاب.

فيما أسفرت الغارتان على أوتوستراد كفررمان - الميدنة عن مقتل شخص وتدمير 3 مبان سكنية، والغارتان على بلدة حاروف عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 5 بجروح.

كما تسببت الغارة على بلدة جرجوع في تدمير منزل على طريق جرجوع - اللويزة، فيما أدت إحدى الغارات على بلدة عربصاليم إلى تدمير منزل في حي اللبانة ومقتل 6 أفراد من بينهم 3 أطفال وسيدتان، وإصابة 12 آخرين من عائلة واحدة كانوا بداخله.

8 غارات جوية على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي برعشيت وشقرا، وبلدات: عيتا الجبل (غارتان)، بيت ياحون، حاريص، تبنين، كفرا، حداثا.

3 غارات جوية على قضاء صيدا استهدفت بلدة كفرحتى (غارتان)، إضافة إلى سيارة قرب مدينة رفيق الحريري الرياضية في مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

غارتان جويتان على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وتولين.

غارة جوية على قضاء جزين استهدفت بلدة الريحان.

قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدف بلدات: زوطر الشرقية (مرتان)، يحمر الشقيف، أرنون.

قصف مدفعي على قضاء صور استهدف بلدتي المنصوري وصريفا.

قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدف بلدتي حداثا وحاريص.

تحليق طيران مسيّر في أجواء بلدات عنقون وقناريت والغازية وكفرحتى بقضاء صيدا.

3 عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة على قضائي مرجعيون وبنت جبيل استهدفت منطقة وادي الحجير وبلدتي الخيام والغندورية.

إنذاران بالإخلاء لسكان بلدة كفرحتى بقضاء صيدا، ولسكان بلدتي عربصاليم ودير الزهراني بقضاء النبطية.

تفجير منازل في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

** وسط لبنان:

3 غارات جوية على قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان استهدفت 3 سيارات، واحدة منها في بلدة السعديات، واثنتان على أوتوستراد الجية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان.

تحليق طيران مسير فوق بيروت وضواحيها.

** شرق لبنان:

غارة على بلدة سحمر بقضاء البقاع الغربي.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 2896 قتيلا و8 آلاف و824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.