شملت غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 16:30 تغ

عشية جولة محادثات ثالثة.. إسرائيل تقتل 15 شخصا بـ64 هجوما على لبنان (إحصاء) شملت غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 16:30 تغ

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 15 شخصا بينهم طفلان، وأصابت عددا آخر، الأربعاء، جراء 64 هجوما على لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 16:30​​​​​​​ تغ.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، عشية جولة محادثات ثالثة مقررة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب، حيث شمل استهداف 7 سيارات وتوسعا في نطاق الهجمات لتطال مناطق بوسط لبنان، فضلا عن تحليق مسيرات فوق العاصمة بيروت.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان:

- 19 غارة جوية على قضاء النبطية استهدفت أوتوستراد (طريق سريع) كفررمان - الميدنة (غارتان)، ومنطقة بين بلدتي عدشيت وعبا، وبلدات: حاروف (3 غارات)، عربصاليم (3 غارات)، رومين (غارتان)، حبوش (غارتان)، دير الزهراني، جرجوع، زوطر الشرقية، النميرية، النبطية الفوقا، كفرصير.

وأدت الغارتان على أوتوستراد ​​​​​​​ كفررمان - الميدنة إلى مقتل شخص وتدمير 3 مبان سكنية، فيما أسفرت غارتان على بلدة حاروف عن مقتل شخصين.

كما تسببت الغارة على بلدة جرجوع في تدمير منزل على طريق جرجوع - اللويزة، فيما أدت إحدى الغارات على بلدة عربصاليم إلى تدمير منزل في حي اللبانة.

- 18 غارة جوية على قضاء صور، استهدفت 3 سيارات على طريق الناقورة قرب فندق "رلاكس"، وعلى طريق المعلية، وعند مفرق الشعيتية، إضافة إلى منطقة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر، وبلدات: مجدل زون (3 غارات)، البرج الشمالي (غارتان)، الحلوسية (غارتان)، الحنية، دبعال، صديقين، المنصوري، يانوح، دير عامص، زبقين.

وأسفرت الغارات على السيارات الثلاث عن مقتل 3 أشخاص، فيما أدت الغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر إلى إصابة شخصين.

كما تسببت إحدى الغارتين على بلدة البرج الشمالي في تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار مادية بالمنطقة المحيطة بها.

- 8 غارات جوية على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي برعشيت وشقرا، وبلدات: عيتا الجبل (غارتان)، بيت ياحون، حاريص، تبنين، كفرا، حداثا.

- 3 غارات جوية على قضاء صيدا استهدفت بلدة كفرحتى (غارتان)، إضافة إلى سيارة قرب مدينة رفيق الحريري الرياضية في مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

- غارتان جويتان على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وتولين.

- غارة جوية على قضاء جزين استهدفت بلدة الريحان.

- 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت بلدات: زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، أرنون.

- 3 عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة على قضائي مرجعيون وبنت جبيل استهدفت منطقة وادي الحجير وبلدتي الخيام والغندورية.

- إنذاران بالإخلاء لسكان بلدة كفرحتى بقضاء صيدا، ولسكان بلدتي عربصاليم ودير الزهراني بقضاء النبطية.

- تفجير منازل في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

** وسط لبنان:

- 3 غارات جوية على قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان استهدفت 3 سيارات، واحدة منها في بلدة السعديات، واثنتان على أوتوستراد الجية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان.

- تحليق طيران مسير فوق بيروت وضواحيها.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 2896 قتيلا و8 آلاف و824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.