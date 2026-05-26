عشية العيد.. 21 قتيلا ودمار واسع جراء 152 هجوما إسرائيليا على لبنان (إحصاء) إضافة إلى إصابة 16 شخصا، حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 23:30 تغ

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 21 شخصا وأصابت 16 آخرين على الأقل ودمرت عشرات المنازل، الثلاثاء، في 152 هجوما على جنوب وشرق لبنان، في تصعيد واسع لعدوانها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 23:30 تغ.

وتوزعت الهجمات، التي جاءت في يوم عرفة وقبيل يوم من حلول عيد الأضحى، بين 138 غارة جوية و14 عملية قصف مدفعي، وكان بين القتلى مسعف، بحسب الإحصاء.

وخلال الساعات الأخيرة، صعدت إسرائيل عدوانها بشكل كبير على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

• 88 غارة على قضاء النبطية استهدفت منطقة بين بلدتي جبشيت وحاروف بـ3 غارات، ومدينة النبطية بـ6 غارات على الأقل، وبلدات: يحمر الشقيف بـ23 غارة، وحبوش بـ10 غارات، وزوطر الشرقية بـ8 غارات، وكفرتبنيت بـ7 غارات، وميفدون بـ5 غارات، والدوير والشرقية وأرنون بـ4 غارات لكل منها، وكفرصير بـ3 غارات، وجبشيت بغارتين، إضافة إلى الكفور ودير الزهراني وزبدين والنبطية الفوقا وكفررمان وقعقعية الجسر وزوطر الغربية وكفرجوز وكفردجال.

وأسفرت الغارات على بلدة حبوش عن مقتل المواطن عبد الله محمد طفيلي وولديه الطفلين علي وعباس، وعلى بلدتي الدوير والشرقية عن إصابة شخص، إضافة إلى دمار كبير وتدمير منزل.

وأدت الغارات على مدينة النبطية إلى أضرار كبيرة بأقسام المستشفى الحكومي بعدما استهدفت محيطه.

كما أدت الغارات على يحمر الشقيف إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قُتل شخصان جراء الغارات على زوطر الشرقية.

• 23 غارة على قضاء بنت جبيل استهدفت خراج بلدة دير أنطار ومناطق في بلدة السلطانية بـ6 غارات، وبلدات: خربة سلم بـ12 غارة، والرمادية بغارتين، وحاريص وحداثا وكفرا.

وقُتل شخص جراء واحدة من الغارات على خربة سلم، استهدفت سيارة، فيما شملت الغارات على البلدة غارة على فريق إسعاف توجه إلى منطقة بئر السلاسل التي تعرضت وحدها لـ6 غارات، ما أجبر الفريق على الانسحاب من المنطقة.

• 13 غارة على قضاء صور استهدفت المدينة الصناعية في صور عند مفرق معركة، ومحمية رأس العين، وحي شارنيه في بلدة برج الشمالي، وبلدات: صريفا بـ3 غارات، ومعركة وطيرفلسيه وصديقين والبازورية وباريش وشحور وأرزون.

وقُتلت 4 نساء جراء الغارة على معركة، التي استهدفت منزلا من طابقين، مع استمرار البحث عن عائلة مفقودة تحت الأنقاض.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 12 آخرون جراء الغارة على منازل في حي شارنيه ببلدة برج الشمالي، مع توقف فرق الإنقاذ عن البحث عن مفقودين تحت الركام بسبب الظلام.

كما قُتل مسعف وأُصيب اثنان آخران جراء إحدى الغارات على صريفا، وأصيب شخص جراء الغارة على محمية رأس العين. وأدت إحدى الغارات على أرزون إلى تدمير منزل رئيس البلدية.

• 4 غارات على قضاء صيدا استهدفت بلدتي كوثرية الرز بـ3 غارات والخرايب.

• غارتان على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وتولين.

• غارة على قضاء جزين استهدفت بلدة الريحان.

• 8 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت محيط استراحة قلعة الشقيف، وبلدات: أرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية وميفدون وشوكين وكفرتبنيت والنبطية الفوقا.

• 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت ساحل بلدة المنصوري، وبلدتي شحور وصريفا.

• عملية قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدة حاريص.

• عملية قصف مدفعي فوسفوري على قضاء حاصبيا استهدفت بلدة شبعا.

• عملية قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة دبين.

• تحليق للطيران الحربي والمسيرات فوق بلدات عدة بقضاء صيدا.

• إنذار بالإخلاء لمدينة النبطية في قضاء النبطية.

** شرق لبنان

• 7 غارات على قضاء البقاع الغربي استهدفت محيط سد القرعون بـ3 غارات، وبلدة سحمر بغارتين، وبلدة مشغرة، وعبّارة قرب سد القرعون.

وأدت الغارة على العبّارة قرب سد القرعون إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة، فيما أثارت الغارات على محيط السد مخاوف من تصدعات قد تصيبه.

• إنذار بالإخلاء لبلدتي مشغرة وسحمر بقضاء البقاع الغربي.

** وسط لبنان

• تحليق لمسيرات إسرائيلية فوق بيروت وضواحيها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.