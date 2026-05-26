عشية الأضحى.. مقتل 6 فلسطينيين بغارات إسرائيلية بقطاع غزة

غزة / الأناضول

قتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الثلاثاء، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبة وتجمعا لمدنيين جنوبي ووسط قطاع غزة، وذلك عشية عيد الأضحى.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث غارة، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف مركبة مدنية غربي خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن جثماني القتيلين وصلا إلى مجمع ناصر الطبي "محترقة"، دون التعرف على هويتهما.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية من نوع "جيب توسان" أثناء مرورها قرب دوار أبو علاء في منطقة مواصي خان يونس.

وسبق ذلك، مقتل 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية الأناضول بوصول جثامين 4 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى "مستشفى شهداء الأقصى" بدير البلح (وسط)، عقب قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين شرقي مخيم المغازي.

وقال شهود للأناضول إن القصف تزامن مع نشاط لجماعات مسلحة متعاونة مع إسرائيل في المنطقة، دون تفاصيل.

ومع ساعات الفجر، أصيبت سيدة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد استهداف خيام نازحين في منطقة المسلخ التركي، وفق مصدر طبي في "مستشفى ناصر" للأناضول.

وفي السياق، أعلن المصدر وفاة الطفلة فاطمة عبد الهادي الخطيب (14 عاماً)، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف الاثنين خياما للنازحين في مخيم "غيث" بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

وكان القصف ذاته قد أسفر عن مقتل فلسطينيتين إحداهما طفلة، وإصابة 30 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

كما قال شهود عيان للأناضول إن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها تجاه ساحل مدينتي رفح وخان يونس، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن مقتل 906 فلسطينيين، وإصابة 2747 آخرين حتى الثلاثاء، وفق معطيات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة.

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار