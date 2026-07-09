جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقاء مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحسب بيان للرئاسة.

عسكريون أمريكيون بلبنان خلال أيام تمهيدا لبدء العمل بالمناطق التجريبية جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقاء مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحسب بيان للرئاسة.

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

** سفير واشنطن في بيروت ميشال عيسى عقب لقائه عون:

مهمة الوفد العسكري هي التنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يُحدد موعد بدء التنفيذ

انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود

اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في "صيغة الإطار" لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ ما اتُّفق عليه

أعلن سفير واشنطن لدى بيروت ميشال عيسى، الخميس، أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى لبنان خلال أيام، تمهيدا لبدء العمل في المناطق التجريبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقاء مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحسب بيان للرئاسة.

وقال عيسى إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتُّفق عليه بخصوص المناطق التجريبية.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، ويربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وأضاف عيسى أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام، للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا بشأن المناطق التجريبية.

وتابع أنه من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يُحدد موعد بدء التنفيذ على الأرض.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وبعد عدة جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تُعقد الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية روما يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح عيسى أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود إلى أسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود.

وأردف أن اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في "صيغة الإطار"، لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتُّفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى قانونيين أو تقنيين.

وشدد على أنه سيتم في روما استكمال ما اتُّفق عليه في واشنطن، وستُعقد اجتماعات عدة في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ، وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها.

وبشأن زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال عيسى إنها تكتسب أهمية خاصة في الظرف الراهن، وتعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه.

والأربعاء، كشف مصدر لبناني رفيع المستوى للأناضول أن عون سيتسلم من عيسى، الخميس، دعوة لزيارة واشنطن.

وخلال لقائه عيسى، أكد عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية، والتقيد بما ورد في صيغة الإطار، بحسب بيان الرئاسة.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

كما شدد عون على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.

وردا على سؤال صحفي بشأن احتمال انسحاب إسرائيل من لبنان، قال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة التركية أنقرة، الأربعاء: "نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان".

لكن فيما يبدو تحديا لترامب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان الخميس: "لم نطلب إذنا من أحد لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه".

وتابع: "كما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، وسنعمل من داخلها حسب الحاجة".

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة بقطاع غزة منذ عام 2023.

ورهن كاتس الانسحاب بأن "يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإزالة الخطر عن سكان الشمال"، في إشارة إلى مستوطنات شمالي إسرائيل.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" للاحتلال الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.