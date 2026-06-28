عراقجي يبدأ زيارة إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية

ليث الجنيدي/ الأناضول



بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، يجري خلالها مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية ودولية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" في خبر مقتضب إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "شفق نيوز" و"بغداد اليوم"، أن عراقجي سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وأضافت أن المشاورات تتمحور حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومستجدات الساحة الدولية.

وتأتي الزيارة، التي لم يُعلن عن مدتها، في ظل تصعيد أمريكي إيراني جديد، رغم انخراط البلدين في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأها "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.