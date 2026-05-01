عراقجي يبحث مع لافروف إنهاء الحرب على إيران

طهران / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، الجمعة، حسبما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق تلغرام.

وأوضح أن عراقجي أطلع لافروف على موقف إيران بشأن إنهاء الحرب، وزوده بمعلومات عن "العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، قبل الإعلان لاحقا عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.