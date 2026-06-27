عراقجي وعبد العاطي يبحثان المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران ومصر.

طهران، القاهرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي القضايا الإقليمية ومسار المفاوضات الدبلوماسية الجارية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفقا لما نشره حساب وزير الخارجية الإيراني على منصة "تلغرام"، السبت، وبيان لوزارة الخارجية المصرية.

ووفق منشور عراقجي، تناول الجانبان خلال الاتصال التطورات الإقليمية، إلى جانب المسار الدبلوماسي الجاري مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

بدورها، أفادت الخارجية المصرية، بأن الاتصال الهاتفي جرى الجمعة، في "إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي بين ايران والولايات المتحدة".

وأكد عبد العاطي "أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية- الإيرانية بكل جدية وحسن نية، وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وشدد الوزير المصري على "أهمية اجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف، بما يراعي مصالح دول المنطقة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.