مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أصيل السقلدي، قال إن الحادث نجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر..

عدن.. قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أصيل السقلدي، قال إن الحادث نجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر..

اليمن / الأناضول



أعلنت السلطات اليمنية الخميس، سقوط قتلى وجرحى جراء وقوع انفجار في معسكر لـ"ألوية العمالقة" الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن السلطة المحلية في عدن جنوبي البلاد، نشرته عبر منصة فيسبوك، فيما قال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة.

وأفاد البيان بأن وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قدم التعازي إلى أسر ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في معسكر قوات العمالقة (يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي من التيار السلفي) في العاصمة المؤقتة.

ووجه المحافظ الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة، دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى.

كما وجه المحافظ بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، ورفع تقرير أولي يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة، بما يسهم في كشف أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

وشدد شيخ على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأفراد والمنشآت العسكرية، وضرورة استكمال التحقيقات بمهنية وشفافية، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

في السياق قال مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي، إن الحادث نجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر، دون تفاصيل إضافية.

وتحتضن عدن عدة معسكرات بينها تابعة لقوات ألوية العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي.

وفي يناير /كانون الثاني بحثت الحكومة مع وفد من تحالف دعم الشرعية، خطة لإخراج المعسكرات من داخل عدن، للحفاظ على طابعها المدني.

