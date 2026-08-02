وتغليب الحلول السياسية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان للخارجية المصرية

عبد العاطي يشدد لويتكوف على تجنب اتساع التوتر بالمنطقة وتغليب الحلول السياسية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان للخارجية المصرية

إسطنبول/ الأناضول

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، على ضرورة تجنب اتساع التوتر بالمنطقة، وتغليب الحلول السياسية، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، "أهمية مواصلة العمل المشترك لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة في المنطقة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات".

والخميس، أعلنت الحكومة المصرية، أن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط، شمالي البلاد، الأربعاء، نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ونفت إيران على لسان مسؤولين مسؤوليتها عن الحادث، وذلك عقب تداول اتهامات غير رسمية لها بالوقوف وراءه.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وأضاف ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "بناء على هذا الطلب، وافقت، من أجل مصلحة العالم المستقبلية وبقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعا".

وتوعد بأن "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد ومستعدة تماما للتحرك ضد إيران".

وسبق أن أعلن ترامب، الجمعة، أن واشنطن "ستوجه ضربات قاسية للغاية إلى إيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

والأحد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس"، أن الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن "ليست صحيحة".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.