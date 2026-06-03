خلال زيارة الرئيس محمد بن زايد للرباط، وفق بيان للديوان الملكي المغربي..

عاهل المغرب ورئيس الإمارات يبحثان التحديات بالشرق الأوسط خلال زيارة الرئيس محمد بن زايد للرباط، وفق بيان للديوان الملكي المغربي..

الرباط/ الأناضول

بحث العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الثلاثاء بالرباط، مختلف القضايا التي تعرفها الساحة الدولية، خاصة التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، دون تفاصيل عن برنامج زيارة محمد بن زايد، ومتى بدأت ومدتها.

وشكل اللقاء، وفق البيان، "فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين، بخصوص مختلف التحديات الدولية، خاصة التي تتعلق بدول الخليج والشرق الأوسط".

ولفت البيان إلى أن "هذا اللقاء يندرج في إطار الروابط الأخوية التي تجمع على الدوام، بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون والتضامن الفعالة القائمة بين البلدين".