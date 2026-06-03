طب رقمي مبتكر.. مستشفيات سعودية ضمن الأفضل والأذكى عالميا في 2026

إسطنبول/ الأناضول

مؤسسات صحية سعودية حصدت مراتب متقدمة في تصنيفات دولية لعام 2026، بحسب "واس"

مستشفى الملك فيصل التخصي نفذ ص7 تدخلات قلبية معقدة بجراحة روبوتية واحدة لمريضة في عقدها السابع

"مستشفى صحة الافتراضي" يربط 242 مستشفى داخل المملكة وخارجها بطاقة استيعابية تتجاوز 597 ألف مريض

حققت السعودية تحولا ملموسا في قطاع الرعاية الصحية خلال عام 2026، مع توسع اعتماد الذكاء الاصطناعي والجراحات الروبوتية والطب الافتراضي، ضمن مسار استراتيجي يواكب "رؤية 2030".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المؤسسات الصحية في المملكة حصدت مراتب متقدمة في تصنيفات دولية لعام 2026.

وأشارت إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حل في المرتبة الـ12 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن تصنيف "براند فاينانس" لأفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم.

كما أُدرج المستشفى ضمن قوائم مجلة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات في العالم، وأفضل المستشفيات الذكية، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.

وضمن قائمة "نيوزويك"، أُدرجت "الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني" أيضا ضمن أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2026، للسنة الخامسة على التوالي، متصدرة المرتبة الأولى على مستوى المملكة، وفق المصدر ذاته.

وقالت "واس" إن السعودية رسخت مكانتها مصدرا للابتكار الطبي، إذ سجل "التخصصي" في فبراير/ شباط 2026 إنجازا عالميا بتنفيذ 7 تدخلات قلبية معقدة في جراحة روبوتية واحدة لمريضة في عقدها السابع.

وتضاف هذه الخطوة إلى "سجل حافل شمل إجراء أول زراعات قلب وكبد بالروبوت عالميا، ما أسهم في تقليص مدد التنويم وتسريع تعافي المرضى"، وفق المصدر نفسه.

وفي سياق تعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية، ذكرت الوكالة أن "مستشفى صحة الافتراضي" بات نموذجا عالميا بربطه 242 مستشفى داخل المملكة وخارجها، بطاقة استيعابية تتجاوز 597 ألف مريض، ما أسهم في تقليص الفجوات الجغرافية في تقديم الخدمات التخصصية.

وأوضحت أن هذا النموذج ساعد على رفع كفاءة التشغيل، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية ذات الكثافة العالية، وتحسين زمن الاستجابة.

وأضافت الوكالة، أن المنظومة الجديدة ترتكز على نموذج رعاية يبدأ من المنزل، ويعتمد على الربط الرقمي بين المريض ومقدمي الرعاية الصحية في مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن التكامل الرقمي أصبح سمة رئيسية في مسار التحول، عبر توحيد الأنظمة، وتكامل البيانات، وتسريع الوصول إلى التخصصات الدقيقة.

وفي صحة العيون، أوضحت الوكالة، أن "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون" يواصل توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر لأمراض الشبكية، محققا إنجازات ملموسة في هذا المجال.

وعلى صعيد خدمة ضيوف الرحمن، ذكرت "واس" أن وزارة الصحة استحدثت منذ موسم حج 2025 تقنيات ريادية، أبرزها مشروع "آي سيلفي" (i-Selfie)، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقياس العلامات الحيوية دون تلامس.

وأوضحت أن المشروع سرّع تقييم المرضى بنسبة 70 بالمئة، وخفض زمن الحصول على المؤشرات الحيوية من 7 دقائق إلى دقيقتين فقط.

وتأتي هذه الإنجازات، بحسب المصدر، ضمن مسار بنيوي يربط البنية التحتية المتقدمة بالابتكار، لترسيخ موقع المملكة مركزا إقليميا وعالميا للطب الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وبحسب "واس"، جاء توجه وزارة الصحة السعودية نحو الذكاء الاصطناعي ضمن إطار استراتيجي يرتبط مباشرة ببرنامج تحول القطاع الصحي، وأهداف رؤية 2030 في رفع متوسط العمر المتوقع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة القائمة على الابتكار.

وأُطلقت "رؤية 2030" في 25 أبريل/ نيسان 2016 بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوصفها خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء مجتمع حيوي.

