ضيوف خادم الحرمين.. وصول 2500 حاج من 104 دول حسب وزارة الشؤون الإسلامية، التي أفادت بتوفير مترجمين بلغات عدة لخدمة الحجاج وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية اكتمال وصول 2500 حاج وحاجة من 104 دول ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أوضحت فيه أن الضيوف يمثلون مختلف قارات العالم.

وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة مبادرة حكومية سعودية تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى استضافة شخصيات إسلامية وعلماء ودعاة، من مختلف دول العالم، مع توفير خدمات متكاملة تشمل السفر والسكن والنقل والإرشاد بعدة لغات.

ويضم البرنامج هذا العام 1300 حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية والعلماء والدعاة ومختلف شرائح المجتمع الإسلامي من 102 دولة، إلى جانب 200 حاج من ليبيريا، و1000 من السودان.

وأكدت الوزارة أن الاستضافة تعكس اهتمام القيادة السعودية بخدمة الإسلام والمسلمين، مشيرة إلى تسخير إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتقديم الخدمات للحجاج.

وأضافت أن وصول الضيوف جرى وفق خطة تشغيلية متكاملة، شملت تقديم الخدمات والتسهيلات منذ وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وحتى انتقالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة.

وتوجه الضيوف عقب استقرارهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

**مترجمون لخدمة الحجاج

وفي بيان ثان، أعلنت الوزارة مواصلة تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447 هـ، عبر توفير مترجمين بعدة لغات لخدمة الحجاج وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية بلغاتهم المختلفة.

ويعمل المترجمون على التواصل المباشر مع الحجاج بعدة لغات، لتقديم الإرشادات وشرح مناسك الحج والأحكام الشرعية، بما يراعي تنوع جنسيات ضيوف الرحمن واختلاف لغاتهم.

ومساء السبت، أعلنت السعودية توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار الجاري، ويستمر 6 أيام، تتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، وفق قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية.