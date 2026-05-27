ضيوف الرحمن في طواف الإفاضة بثالث أيام الحج غداة وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة

إسطنبول / الأناضول

أدى حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، طواف الإفاضة حول الكعبة، أحد أبرز المناسك في ثالث أيام الحج.

وأفادت وكالة الأبناء السعودية "واس"، بأن الحجاج أدوا طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، "بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى".

وطواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة.

وتمت تلك المناسك "وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن"، بحسب (واس).

ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ الحجاج منسك ثالث أيام الحج المعروف برمي الجمرات، وذبح الأضاحي، تزامنا مع حلول أول أيام عيد الأضحى، غداة الوقوف بعرفات الركن الأعظم بالحج.

ويأتي رمي جمرة العقبة الكبرى اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر، التي تشمل الهدي والحلق وطواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج الذي انطلق الاثنين ومدته 6 أيام.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليونا و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من حجاج الداخل.



وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.