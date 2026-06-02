الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته الدموية لوقف إطلاق النار بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة في واشنطن..

صور.. الجيش اللبناني يدخل الحي المسيحي بعد تهديد إسرائيل بتهجير سكانه الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته الدموية لوقف إطلاق النار بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة في واشنطن..

إسطنبول / الأناضول

دخل الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، الحي المسيحي بمدينة صور جنوبي البلاد وباشر بإجراءات أمنية، بعد أن هددت إسرائيل بتهجير سكانه، بزعم وجود نشاط لـ"الحزب الله" داخله.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته الدموية لوقف إطلاق النار الهش، بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة مستمرة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "في الأسبوع الماضي أصدرنا إنذارا بإخلاء مناطق في مدينة صور، عقب نشاط لحزب الله في المنطقة، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق زعمه.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة عبر قصف دموي يخلَّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وأضاف أدرعي أن إنذار الإخلاء لم يشمل الحي المسيحي في صور، وادعى أنه تم رصد نشاط لعشرات من عناصر "حزب الله" داخله.

وهدد بأنه إذا واصل عناصر الحزب العمل والبقاء داخل الحي المسيحي، فسيصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائه.

ويوجد الحي المعروف بـ"حارة المسيحيين" بالجزء الشمالي الغربي من صور، ويضم كنائس ومباني تراثية وأزقة قديمة تعود لعصور مختلفة.

وبينما لم يصدر تعقيب عن "حزب الله"، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن دوريات للجيش اللبناني وصلت إلى "الحارة المسيحية" في صور، وباشرت في اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية، دون توضيح طبيعتها.

وأضافت الوكالة أن رئيس بلدية صور حسن دبوق، جال على الحي برفقة عضو البلدية وليد الطويل والأب ماريوس خير الله ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صور العقيد محمد حازر.

وأوضحت أنهم تفقدوا المكان وطمأنوا المواطنين، بعد الإنذار الإسرائيلي.

الوكالة تابعت أنه تم نفي المزاعم التي يدعيها العدو الإسرائيلي بوجود عناصر لـ"حزب الله"، في الحارة القديمة.

ومن أبرز الملفات على طاولة التفاوض في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعقب انطلاق مفاوضات الثلاثاء، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان: "يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، والمفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين".

ومرارا أعلن "حزب الله" رفضه خوض بيروت مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، باعتبارها "تنازلا"، فيما تعارض السلطات موقف الحزب.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.