صواريخ إيرانية تسقط وسط وجنوب إسرائيل وقرب مستوطنة بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

سقطت صواريخ إيرانية، صباح الاثنين، في مناطق وسط وجنوب إسرائيل وقرب مستوطنة في الضفة الغربية بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة ديمونا وبئر السبع والنقب جنوبي إسرائيل ومنطقة القدس وتل أبيب الكبرى (وسط) ومستوطنات بالضفة الغربية إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وذكرت القناة أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة القدس وشمال البحر الميت خلال محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وأشارت إلى أن صواريخ سقطت في مناطق بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع بالنقب وقرب مستوطنة "إيتمار" شمال الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن 10 صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل في الدفعة الأخيرة، مدعية أنه تم اعتراضها.

من جانبها، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بسقوط صاروخ قرب مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وقالت المصادر إن الصاروخ سقط في منطقة خالية، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها من موقع السقوط، وأظهرت تصاعد الدخان من المنطقة.

ولم يتسن للأناضول التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع المتداولة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصف مقاتلاته لأهداف عسكرية غرب ووسط إيران، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على شمالي إسرائيل مساء الأحد.

ومساء الأحد، وجهت إيران عدة دفعات صاروخية إلى شمال إسرائيل ردا على غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، وادعت أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية رغم تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم قصف بيروت، وهو الهجوم الثالث على الضاحية الجنوبية منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجومين في 6 و 28 مايو/أيار الماضي.

وفي أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية، صعدت إيران من لهجتها، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة"، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية.

كما هددت جهات تابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الضربة الإسرائيلية "لن تمر دون رد".