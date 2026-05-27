صلاة العيد بدول عربية.. دعوات للأمان والاستقرار

إسطنبول / الأناضول

شهدت صلوات عيد الأضحى، الأربعاء، في 11 دولة عربية مشاركة قادة وزعماء ومسؤولين، ودعوات للأمان والاستقرار ولنصرة فلسطين.

جاء ذلك حسب ما رصدته الأناضول في السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والكويت ومصر وسوريا والأردن والعراق وفلسطين

** السعودية

أدى جموع المصلين في المسجد النبوي صلاة العيد، يتقدمُهم نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن نهار بن سعود، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وعقب الصلاة، قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن علي الحذيفي، في خطبة العيد، إن العيد يمثل مناسبة لتعزيز معاني المحبة والوحدة والاجتماع على الخير، داعيا إلى أن يديم الله على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي المسجد الحرام، أمّ المصلين إمامه وخطيبه الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وأوصى المسلمين في الخطبة بتقوى الله وعبادته والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه.

ودعا إلى التوسعة على الأهل والفقراء والمحتاجين، وصلة الأرحام، والعناية بالمستضعفين.

** قطر

أدى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني صلاة العيد مع مصلين ومسؤولين في مصلى لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وقال الخطيب يحيي النعيمي إن "هذه المناسبة المباركة تمثل محطة إيمانية عظيمة يستحضر فيها المسلمون معاني الطاعة والعبودية والشكر لله تعالى، في أجواء يسودها الفرح المشروع والتكبير وصلة الأرحام وإحياء السنن"، وفقا لوكالة الأنباء "قنا".

** سلطنة عمان

أدّى سلطان عمان هيثم بن طارق صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، بحضور أفراد من الأسرة المالكة وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وشّيوخ ومواطنين.

وقال وزير الأوقاف والشّؤون الدينية محمد بن سعيد المعمري، في خطبة العيد، إن "الدين لا يعزل الإنسان عن الحياة ولا يبعده عن شؤونه وإنما يعيده إليها أكثر وعيا، وأعمق مسؤولية، وأصدق انتماء لله وللمجتمع وللأرض التي استخلفه الله فيها".

ودعا لفلسطين قائلا: "اللهم يا واسع الرحمة كن لعبادك المستضعفين في فلسطين سندا من عندك ومددا من رحمتك".

** الإمارات

أدى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان صلاة العيد في جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي.

وتحت عنوان "عيدنا صدق وتضحية"، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي في الخطبة إن الصدق أقصر الطرق إلى الثقة، وأطولها أثرا، وإن الثقة تولد القوة، وبالقوة تثبت المجتمعات، وتشيد الحضارات، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

** البحرين

أدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صلاة العيد في العاصمة المنامة.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد الهاجري في الخطبة بيقظة المؤسسات الدفاعية والأمنية وما تقوم به من إجراءات لحفظ أمن المجتمع وحماية مكتسباته، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

** الكويت

ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أدى صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير بحضور كبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة وعدد من السفراء.

وقال خطيب العيد بدر الظفيري إن يوم العيد من أعظم المناسبات الإسلامية التي تطيب بها نفوس المتقين وتفيض بالفرح والطمأنينة على جميع المؤمنين وتتجلى فيها معاني الرحمة والفضل الإلهي.

ودعا إلى شكر الله تعالى على نعمه وتعزيز روح التآخي والتراحم بين الناس أجمعين، حسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

** العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أدى الصلاة في "الصحن الكاظمي الشريف" شمال غرب بغداد.

كما أدى العراقيون الصلاة العيد في عدد من مساجد البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

** مصر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد "الرحمن الرحيم" في العاصمة الجديدة شرقي القاهرة.

وأكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري، في الخطبة، على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه.

وأدى المصريون الصلاة في المساجد الكبرى والساحات العامة بمختلف المحافظات، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والسكينة.

ومنذ ساعات الصباح، توافد المصلون مرددين تكبيرات العيد وتهليلاته التي ملأت الساحات والمساجد بهجةً وروحانيةً، حسب بيان لوزارة الأوقاف.

وتابعت عدسة "الأناضول" مظاهر البهجة عقب أداء الصلاة في مسجد عمرو بن العاص وسط القاهرة.

** فلسطين

أقام 140 ألف فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: "قُدرت أعداد المصلين في المسجد الأقصى بـ140 ألف مصلٍ لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام".

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات آلاف المصلين من مواطني الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأدى المصلون في غزة صلاة العيد في ساحات مفتوحة ومصليات مؤقتة ومساجد مدمرة، فيما خيمت أجواء الحرب والدمار على مظاهر العيد للعام الثالث على التوالي.

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أقام نحو 300 فلسطيني، وهو عدد محدود، صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وإغلاق لبوابات المسجد وإطلاق قنابل صوت تجاه المصلين.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

** سوريا

الرئيس أحمد الشرع أدى صلاة العيد في "مسجد عبد الله بن عباس" بمدينة ‏حلب (شمال)، بمشاركة عدد من ‏المسؤولين، ‏وبحضور شعبي واسع.

وقال الشيخ ‏مطيع البطين، في الخطبة، إن سوريا، ‏بما تمتلكه من تاريخ وحضارة وشعب، قادرة على ‏العمل والعطاء، ماضية ‏بإذن الله نحو النهوض ‏والاستقرار.

ودعا الله تعالى أن يتم نعمته وفضله ‏على البلاد، وأن يعم الخير والأمان جميع أبنائها، وفقا لوكالة الرسمية "سانا".

** الأردن

أدى ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني الصلاة في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة، حسب وكالة الأنباء "بترا".

كما أدى المصلون الصلاة والمساجد والمصليات بمختلف مناطق المملكة، وسط أجواء إيمانية وروحانية سادها الفرح والتكافل والتراحم، وفقا للوكالة.

وألقى مفتي المملكة أحمد الحسنات الخطبة في المصلى الرئيس بمدينة الحسين للشباب.

وأشار إلى فضائل عيد الأضحى المبارك ومعانيه السامية، داعيا إلى تعزيز قيم المحبة والتسامح والتراحم بين الناس.

كما دعا إلى المحافظة على وحدة الصف الوطني، وضرورة صلة الأرحام، ونبذ الخصام والتشاحن، والمبادرة إلى السلام والتسامح بين الناس.