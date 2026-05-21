صفارات الإنذار تدوي 3 مرات شمالي إسرائيل وسط اشتباه بمسيرات من لبنان الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ادعت أن أحد الإنذارات في الجليل الأعلى نجم عن "تشخيص خاطئ" بعد الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة وصواريخ من لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار 3 مرات، الخميس، في مناطق بالجليل شمالي إسرائيل، إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة أو إطلاق صواريخ من لبنان، قبل أن تدعي الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاحقاً أن أحدها نجم عن "تشخيص خاطئ".

وفي أحدث التطورات، دوت صفارات الإنذار مساءً في منطقتي كريات شمونة والمنارة بالجليل الأعلى بسبب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الحدث.

وادعت الجبهة الداخلية، لاحقا أن الإنذار نتج عن "تشخيص خاطئ".

وظهرا، دوت صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن الإنذار جاء بعد رصد "هدف جوي مشبوه" فُقد الاتصال به.

كما شهدت المنطقة إنذارا إضافيا ضمن الأحداث ذاتها المرتبطة بالاشتباه بإطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان في الجليل الأعلى.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3 آلاف و89 شخصا وإصابة 9 آلاف و397، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات دموية لوقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والمُمدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ويرد الحزب بمهاجمة قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.