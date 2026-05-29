صفارات الإنذار تدوي مرتين شمالي إسرائيل الجمعة للتحذير من هجمات بطائرة مسيرة وصواريخ من لبنان وسط استمرار التوتر على الجبهة الشمالية

القدس / الأناضول

دوت صفارات الإنذار، الجمعة، مرتين في مناطق شمالي إسرائيل، للتحذير من هجمات بطائرة مسيرة وصواريخ من لبنان، وسط استمرار التوتر على الجبهة الشمالية.

وفي أحدث التطورات، تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان، عن "اعتراض هدف جوي مشبوه رُصد في المنطقة التي توجد فيها قوات الجيش جنوبي لبنان"، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال وقت سابق اليوم، ذكر الجيش في بيان، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة مرغليوت في الجليل الأعلى شمالا للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.

كما ذكر أن صفارات إنذار انطلقت في مستوطنة مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

والخميس، دوت صفارات الإنذار 12 مرة في مناطق شمالي إسرائيل، للتحذير من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من لبنان.

وتركزت الإنذارات في مناطق إصبع الجليل والجليلين الأعلى والغربي، بالتزامن مع تواصل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ورغم الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي التوغل في جنوبي لبنان، وتتخلله عمليات هدم وتفجير لمنازل ومبان، إضافة إلى استهداف لبنانيين يزعم أنهم عناصر في "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3324 قتيلا و10 آلاف و27 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية حتى مساء الخميس.

وتجري بيروت وتل أبيب مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.