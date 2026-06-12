صفارات الإنذار تدوي للمرة الـ4 الجمعة عقب هجمات بمسيرات لـ"حزب الله"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار، مساء الجمعة، في مستوطنات إسرائيلية شمالي البلاد، للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، والرابعة خلال اليوم، إثر رصد هجوم لـ"حزب الله" بطائرات مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل، إثر رصد إطلاق مسيرات من لبنان.

وقبل ساعات، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شلومي وبيتزيت وروش هانيكرا بالجليل الغربي "جراء اشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وهذه المرة الرابعة التي تدوي فيها صفارات الإنذار شمالي إسرائيل، إثر هجمات لـ"حزب الله" بالمسيرات التي أصبحت في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لتل أبيب، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن التهديد ما زال متواصلا.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيما كبيرا على نتائج اعتراض أو سقوط تلك المسيرات، والصواريخ.

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.