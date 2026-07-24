صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية بالبحرين تزامنا مع هجمات إيرانية وزارة الداخلية البحرينية دعت السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية في أنحاء البلاد، تزامنا مع إعلان الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أهدافا عسكرية أمريكية في البحرين والأردن.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وأعادت الوزارة نشر البيان ذاته بعد وقت قصير، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن سبب إطلاق صفارات الإنذار.

وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عناصر وأهدافا عسكرية أمريكية في البحرين والأردن.

وقال، في بيان، إن الهجمات استهدفت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومناطق إقامة جنود في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وقاعدة موفق السلطي العسكرية بالأردن.

ويأتي إطلاق صفارات الإنذار وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشن واشنطن منذ أكثر من أسبوعين هجمات يومية على إيران، بينما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين والأردن والكويت.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عقب استهداف طهران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأدى التصعيد إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية في المنطقة.