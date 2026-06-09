صدام حفتر يدعو إلى توسيع التعاون مع تركيا وتعزيز الشراكة بين الجانبين خلال استقباله وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة مدير عام شؤون شمال وشرق إفريقيا بالخارجية التركية علي أونانير..

معتز ونيس/ الأناضول

دعا نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر، الثلاثاء، إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع تركيا، بما يعزز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا رسميا تركيا رفيع المستوى برئاسة مدير عام شؤون شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية التركية علي أونانير، وبحضور سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيغيتش، بحسب بيان لقوات الجيش في شرق ليبيا، دون تفاصيل أكثر عن برنامج زيارة الوفد.

وقال البيان إن اللقاء يأتي "في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين ليبيا وتركيا".

وأشاد صدام حفتر، وفق البيان، "بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".

وشدد على "أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات".

من جانبه، أشاد المسؤول التركي "بالتطور الملحوظ في مشاريع الإعمار والبنية التحتية التي تشهدها العديد من المدن والمناطق في ليبيا، خاصة مدينة بنغازي"، مشيرا إلى "مساهمة الشركات التركية المتخصصة في التطوير العمراني".

وأكد أونانير رغبة الجانب التركي في "توطيد العلاقات مع ليبيا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".

كما أعرب عن "تقديره للجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في دعم الاستقرار، وما لذلك من أثر إيجابي على الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة البحر المتوسط".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.