صحة غزة: غياب الموافقات الإسرائيلية يلغي سفر مرضى الأحد

غزة/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، إلغاء سفر المرضى المقرر اليوم الأحد لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح، بسبب عدم حصولهم على الموافقات الأمنية اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "سفر المرضى المقرر الأحد ألغي بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل سلطات الاحتلال".

وأضافت أن "السبب الرئيسي لتأخر سفر المرضى وعدم تمكنهم من الوصول إلى العلاج هو محدودية الأعداد المسموح لها بالسفر، إلى جانب طول فترة انتظار الموافقات الأمنية التي قد تمتد لأشهر".

وأشارت إلى أنها "قدمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 70 حالة إنقاذ حياة بشكل عاجل، ولم تحصل سوى خمس حالات فقط على الموافقات الأمنية اللازمة للسفر".

وجددت الوزارة مطالبتها الجهات الدولية والمنظمات الأممية بـ"التدخل العاجل لزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، وتقليص فترات الانتظار، وتسريع إجراءات سفر حالات إنقاذ الحياة".

يتبع//