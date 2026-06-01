صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و941 قتيلا

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و941 قتيلا و172 ألفا و967 مصابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك بحسب بيان حول "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وبحسب البيان، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية "شهيدان و40 مصابا".

وبينت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، "بلغ عدد الشهداء 932 والإصابات 2859، وإجمالي حالات الانتشال 781".

وبذلك تكون "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72 ألفا و941 شهيدا، و172 ألفا و967 مصابا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.