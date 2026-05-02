"صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و608 قتلى بعد مقتل 4 فلسطينيين وانتشال جثامين 3 آخرين خلال 48 ساعة..

غزة / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، مقتل 4 فلسطينيين وانتشال 3 جثامين أخرى خلال 48 ساعة، يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و608 قتلى.

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي للوزارة، أفاد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية "7 شهداء، بينهم 3 انتشال(من بين الأنقاض)، و26 مصابا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي هذا الإطار، أفادت بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر 2025 ارتفعت إلى "828 شهيدا و2342 مصابا".

وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفا و608 شهداء، و172 ألفا و445 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.