صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و221

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، مقتل 6 فلسطينيين خلال 48 ساعة، وإضافة 96 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية، ما رفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و221.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أفاد بأن إضافة الشهداء الـ96 جاءت بعد اكتمال بياناتهم ومصادقة لجنة اعتماد الشهداء عليها منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي.

وقال البيان إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "6 شهداء جدد، وشهيدا جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 28 مصابا".

ولم يشر البيان إلى ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بلغت "ألفا و98 شهيدا، و3 آلاف و535 مصابا".

وذكرت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية ارتفعت بذلك إلى "73 ألفا و221 شهيدا، و173 ألفا و643 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.