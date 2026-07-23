تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني حول اتصاله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب فيها عن إدانته لهجمات شنها الحوثيون ضد سفن سعودية..

شهباز شريف: باكستان تقف في تضامن كامل مع السعودية تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني حول اتصاله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب فيها عن إدانته لهجمات شنها الحوثيون ضد سفن سعودية..

أنقرة/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطورات الإقليمية، في اتصال هاتفي، أكد خلاله على تضامن بلاده الكامل مع المملكة، إثر هجمات شنها الحوثيون ضد سفن سعودية.

وقال شريف، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي لبحث التطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال، أدان شريف بـ"أشد العبارات" الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، ضد ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر.

وأضاف في تدوينته أن هذه الأعمال "غير مقبولة" وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين، مؤكدا أن باكستان تقف في تضامن كامل مع السعودية.

وأشار إلى أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على مواصلة التعاون الوثيق للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان استمرار حركة التجارة البحرية المشروعة دون انقطاع.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات.

ومساء الأربعاء، تحدثت جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وكانت الجماعة أعلنت الاثنين فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن المجاور للمملكة.

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي الأيام الأخيرة تزايد التصعيد في اليمن، الذي تدعم السعودية حكومته الشرعية، عبر قيادة تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.