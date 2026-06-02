شراكة تونسية كورية جديدة تشمل الصناعات البيولوجية والرقمنة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بسيول، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحثت تونس مع كوريا الجنوبية، الاثنين، علاقات التعاون في مجالات مختلفة منها الحوكمة الإلكترونية، والمسح العقاري المرقمن، وتقنيات الزراعة الذكية.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع نظيره الكوري، تشو هيون ومسؤولين كوريين آخرين، الاثنين، على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بسيول، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية إن النفطي وهيون نوها بمستوى هذه العلاقات وبما بلغته الشراكة الثنائية في عدد من المجالات، لا سيما الحوكمة الإلكترونية، والمسح العقاري المرقمن، وتقنيات الزراعة الذكية.

وأضافت أن لقاء النفطي وهيون مكّن من استكشاف سبل الارتقاء بالشراكة التونسية-الكورية لتوسيعها لمجالات مستحدثة ذات بعد قاري على غرار إنشاء منصة تونسية-كورية -إفريقية متكاملة للصناعات البيولوجية والصيدلانية.

وتابعت الخارجية التونسية: أن "النفطي أثنى خلال لقاء مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي، هونج سيوك، على البرامج والمشاريع التي أنجزتها الوكالة في تونس، والتي بلغت قيمتها في ختام عام 2025 حوالي 79 مليون دولار".

ووفق الخارجية التونسية "برمجت الوكالة الكورية تمويلات إضافية لسنة 2026 بقيمة تناهز 5.6 ملايين دولار".

وقالت الخارجية التونسية إن "هذه البرامج شملت عددا من المجالات، من بينها الحوكمة الإلكترونية، ورقمنة الخدمات الإدارية، والصحة، والتكوين الفني، وبناء القُدُرات، وتمكين الشباب، فضلا عن دعم منظومات التعليم والتكوين وبرامج المنح والتطوع".

ويشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، الذي بدأ الاثنين ويختتم الثلاثاء.

وحسب الخارجية التونسية تعود العلاقات الدبلوماسية بين تونس وكوريا الجنوبية إلى عام 1969.