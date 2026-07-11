لتصبح ثالث مدينة تونسية في الشبكة الدولية التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، بعد تونس ونابل، وفق وزير التربية نور الدين النوري.

"سوسة" التونسية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم لتصبح ثالث مدينة تونسية في الشبكة الدولية التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، بعد تونس ونابل، وفق وزير التربية نور الدين النوري.

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول



أعلنت تونس، الجمعة، انضمام مدينة سوسة السياحية شرق البلاد رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، لتصبح ثالث مدينة تونسية تلتحق بالشبكة الدولية بعد مدينتي تونس ونابل.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التربية التونسي، نور الدين النوري، خلال يوم إعلامي عقد بقصر بلدية سوسة، وفق ما نقلته الإذاعة التونسية الرسمية.

وقال النوري إن انضمام سوسة إلى الشبكة، التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، "هو ثمرة عمل تشاركي وإيمان راسخ بأن المراهنة على الاستثمار في المعرفة بمدينة سوسة والاهتمام بالتربية والتعليم هو الطريق للارتقاء بجودة حياة المواطنين فيها".

وشدد على أن "الاستثمار في المعرفة هو الأقدر على صناعة تحوّلات المستقبل".

وأضاف أن "الالتزام الجماعي الذي أفضى إلى انضمام مدينة سوسة إلى شبكة المدن العالمية أسهم في قبول ملف ترشّحها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وأكد الوزير أن انضمام سوسة، كثالث مدينة تونسية في الشبكة، يفتح أمامها آفاقا أوسع للمشاركة في مبادرات التعلم الدولية، ويساعد على تطوير مقاربة شاملة للتعلم مدى الحياة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع.

من جانبها، اعتبرت بلدية سوسة أن هذا الانضمام يمثل "اعترافا دوليا بالجهود التي بذلتها المدينة وشركاؤها لترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتحسين جودة التعليم، ودعم الإدماج الاجتماعي، وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم"، وفق الإذاعة.

وأوضحت الإذاعة التونسية الرسمية أن اعتماد مفهوم "مدن التعلم" بات خيارا استراتيجيا في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة، إذ يتجاوز التعليم المدرسي التقليدي ليشمل توفير فرص التعلم في مختلف المراحل العمرية، وتنمية المهارات، وتحويل الفضاءات العامة إلى منابر معرفية وأماكن للابتكار واكتساب المعرفة.

وتعد شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، التي تأسست عام 2013، برنامجا دوليا يضم 425 مدينة من 91 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعلم مدى الحياة، ودعم الإدماج الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع فرص التعليم على المستويين المحلي والعالمي.

