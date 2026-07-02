سوريا.. 6 قتلى و22 جريحا في تفجير داخل مقهى بدمشق

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا".

وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن وحداتها "باشرت إجراءاتها الميدانية إثر تفجير عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي بمنطقة الحجاز في دمشق، والذي أسفر كحصيلة أولية عن ارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين".

وبيّنت أن دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف "توجهت إلى مسرح الحادثة فور ورود البلاغ، للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة".

كما أوضحت الوزارة أنها "بادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل".

ولم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة جاهدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وبسط الاستقرار في العاصمة ومختلف المحافظات.

وتشير القراءات الأمنية إلى وجود جيوب وفلول تابعة للنظام المخلوع تحاول خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لعرقلة المرحلة الانتقالية.

فيما تؤكد السلطات السورية استمرارها في ملاحقة هذه الخلايا التخريبية، معلنة إحباط عدة مخططات والقبض على عدد من عناصر تلك الفلول بين الفينة والأخرى، لضمان السلم الأهلي وحماية المدنيين.