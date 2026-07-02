سوريا.. 5 قتلى و16 جريحا بانفجار داخل مقهى في دمشق

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا.

وأفادت وزارة الصحة السورية في بيان بارتفاع حصيلة الانفجار إلى 5 قتلى و16 جريحًا، وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية".

وقبيل ذلك، كانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد نقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أحمد البكور قوله إن "14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد".

وأضاف أن بين الحالات "4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري"، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن وحداتها "باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، والذي أسفر كحصيلة أولية عن ارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين".

وبيّنت أنها "توجهت دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى مسرح الحادثة فور ورود البلاغ، للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة".

كما أوضحت أنها "بادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم تتضح بعد تفاصيل ملابسات الحادثة.

يتبع///