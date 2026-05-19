سوريا.. وصول دفعة جديدة من أهالي عفرين إلى مناطقهم

ليث الجنيدي / الأناضول



أفادت قناة "الإخبارية السورية"، الثلاثاء، بوصول مئات العائلات من أهالي عفرين، شمالي البلاد، إلى قراهم وبلداتهم.

وقالت القناة (رسمية): "وصول قافلة تضم نحو 600 عائلة من أهالي عفرين العائدين إلى قراهم وبلداتهم من مدينة عين العرب كوباني".

وأشارت إلى أن "قوى الأمن الداخلي رافقت القافلة بإشراف مباشر من الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني مع قسد وإدارة منطقة عفرين".

يُذكر أن العديد من القوافل كانت قد وصلت سابقا من مناطق متفرقة، أبرزها محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدا على مستوى الاستقرار الذي تشهده سوريا واستعادة الدولة لدورها السيادي.

كما أنها تأتي كاستجابة إنسانية ووطنية لإنهاء ملف النزوح الذي بدأ مع انطلاق عمليات عسكرية عام 2018 لتحرير المدينة من يد تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

وحينها اضطر مئات الآلاف من المدنيين لترك منازلهم في قرى وبلدات عفرين تجنباً للقصف والاشتباكات آنذاك.

وتُمثل عودة هذه القوافل إغلاقا لصفحة شتات دامت سنوات، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من إعادة الاستقرار والاندماج المجتمعي.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.