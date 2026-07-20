خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الكويتي جراح جابر الصباح في العاصمة الكويتية..

سوريا والكويت تتفقان على تفعيل آليات التعاون وإنشاء لجنة تنسيق عليا خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الكويتي جراح جابر الصباح في العاصمة الكويتية..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



اتفقت سوريا والكويت، الاثنين، على تفعيل آليات التعاون الثنائي وإنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة، خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الكويتي جراح جابر الصباح في العاصمة الكويتية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الشيباني إلى الكويت، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.

وذكر البيان أنه جرى "الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة" برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتفعيل اللجان المشتركة "لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي".

كما تم بحث "تعزيز التنسيق بين البلدين والتعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء".

وتناول الجانبان "التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مجلس أعمال سوري–كويتي، وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين".

والتقى الشيباني، خلال الزيارة، ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيباني على "موقف سوريا الداعم لدولة الكويت واحترام سيادتها، وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي".

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات الإقليمية، بعد تعرض الكويت خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية ردا على ضربات أمريكية.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.