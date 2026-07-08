سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، مع نظيره الأردني مازن الفراية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بالعاصمة دمشق بحضور الوفد المرافق للفراية، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية.

وأفاد البيان بأن اللقاء شهد "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار".

ويأتي هذا الاجتماع عقب الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، التي عقدت في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة عمان، وشهدت توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في أكثر من 21 قطاعًا، تشمل الطاقة والمياه والتعليم ومجالات متعددة من الحياة العامة.

