- الانفجار وقع في قرية سمكة بريف المحافظة شمال غربي سوريا - مخلفات الحرب تسببت بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص منذ 2011

سوريا.. مقتل شخص وزوجته بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب - الانفجار وقع في قرية سمكة بريف المحافظة شمال غربي سوريا - مخلفات الحرب تسببت بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص منذ 2011

​​​​​​إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول

قُتل مدني سوري وزوجته، السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام بشار الأسد المخلوع في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بـ"مقتل رجل وزوجته جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية سمكة بريف إدلب"، دون ذكر هويتيهما.

وتعلن السلطات السورية من حين إلى آخر سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار مخلفات الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب طوال 14 عاما، بين 2011 و2024.

وأدت الحرب إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار هائل طال البنى التحتية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، ما أنهى حكم نظام الأسد.

وتواصل الجهات المعنية ومنظمات دولية، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالها الميدانية في مناطق سورية عدة للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب.

ووفق بيانات المرصد الدولي للألغام الأرضية، تسببت الذخائر غير المنفجرة في سوريا منذ 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص.