في بلدة كفر بُهم بريف حماة الجنوبي، دون معرفة الأسباب بعد

سوريا.. مقتل شخص وإصابة 8 بانفجار في صوامع حبوب بريف حماة في بلدة كفر بُهم بريف حماة الجنوبي، دون معرفة الأسباب بعد

إسطنبول / الأناضول

قتل شخص وأصيب 8 آخرون، الجمعة، جراء انفجار وقع في صوامع للحبوب ببلدة كفر بُهم بريف محافظة حماة الجنوبي وسط سوريا.

وقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مديرية صحة حماة، أن "شخصا قتل وأصيب 8 آخرون بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفربهم بريف حماة الجنوبي"، دون مزيد من التفاصيل.



وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني وسيارات الإسعاف مباشرة إلى الموقع للسيطرة على الحريق المندلع وإجلاء المصابين إلى مشافي المحافظة لتلقي العلاج.

وحتى الساعة 12:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة رسمية عن أسباب الانفجار الذي خلف حالة من الذعر بين المواطنين.



وتُعد صوامع كفربهم من المراكز الحيوية التابعة للمؤسسة السورية للحبوب في حماة، وتستخدم بشكل رئيسي لتخزين وتجميع محصول القمح من المزارعين.

