سوريا.. مقتل جنديين في استهداف مجهولين لحافلة بالحسكة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع..

ليث الجنيدي/ الأناضول

قتل جنديان سوريان، الاثنين، إثر استهداف مجهولين لحافلة بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع، قولها، إن اثنين من جنود الجيش السوري قتلا وأصيب عدد آخر إثر استهداف مجهولين حافلة لنقل العسكريين في ريف الحسكة، دون مزيد من التفاصيل.

ورغم تحسن الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلا أن عدة مناطق في البلاد شهدت انفجارات وحوادث أمنية، بعضها ناجم عن "أعمال إرهابية" وفق السلطات.

وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، من خلال ملاحقة فلول النظام البائد الذين يثيرون قلاقل في عدة مناطق، وأكدت مرارا أنها لن تسمح بالعبث باستقرارها وأمنها الداخلي.