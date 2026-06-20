وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع التي قالت إن مجهولين نفذوا هذا الاستهداف..

سوريا.. مقتل جنديين جراء استهداف قرب منبج بريف حلب وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع التي قالت إن مجهولين نفذوا هذا الاستهداف..

ليث الجنيدي / الأناضول



أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، مقتل جنديين جراء استهداف قالت إن مجهولين نفذوه قرب مدينة منبج بمحافظة حلب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، قولها: "استشهاد ‏جنديين من الجيش العربي السوري إثر تعرضهما لاستهداف ‏غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب".

وتشهد بعض المناطق السورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، فيما تؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).

