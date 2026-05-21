سوريا.. مصرع 3 أطفال إثر انفجار ألغام من مخلفات الحرب في إدلب وإصابة 4 آخرين، وفق الدفاع المدني السوري..

إسطنبول / الأناضول

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون، الخميس، جراء انفجار ألغام بإحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال الدفاع المدني في بيان: "استشهاد 4 أطفال وإصابة 3 آخرين، في حصيلة أولية، بانفجار ألغام من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار" في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع "أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر".

ولفت إلى أن المواطنين في المكان أسعفوا الأطفال المصابين فيما عملت فرق الدفاع المدني على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مشفى.

ومن حين لآخر، تعلن السلطات السورية عن سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على شعبه لمدة 14 عاما (2011- 2024).

وأدت تلك الحرب إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار هائل طال البنى التحتية في البلاد، قبل أن دخول الثوار السوريون العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسقوط نظام الأسد.

وتواصل الجهات المعنية، ومنظمات دولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالها الميدانية في عدة مناطق سورية للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب.

ووفق بيانات المرصد الدولي للألغام الأرضية، تسببت الذخائر غير المنفجرة في سوريا منذ العام 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص.