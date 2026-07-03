سوريا.. مصرع مسلح وإصابة 3 عناصر أمن بهجوم في ريف دمشق "سانا" نقلت عن مصدر أمني بأن القتيل مطلوب على خلفية قضايا قتل واتجار بالمواد المخدرة

ليث الجنيدي / الأناضول

قُتل مسلح مطلوب للعدالة وأصيب 3 عناصر أمن، الجمعة، في هجوم عند مدخل مدينة جرمانا في ريف دمشق جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني لم تسمه، بأن أفراد الأمن أوقفوا عند حاجز على مدخل مدينة جرمانا شخصين يستقلان دراجة نارية للتثبت من هويتيهما.

وأضاف أن أحدهما سحب مسدسًا وأطلق عيارات نارية في الهواء، ثم ألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح.

وتابع: "لدى محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة، انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور".

وأوضح أنه "بعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبيّن أنه مطلوب في قضايا قتل واتجار بالمواد المخدرة".

وأشار إلى القبض على الشخص الذي كان برفقته، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الحادثة ضمن جهود السلطات السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة الشبكات الجنائية المتورطة في جرائم القتل والمخدرات، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.