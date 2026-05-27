سوريا.. مشاركة واسعة في صلاة عيد الأضحى بجميع المدن الرئيس أحمد الشرع أقام صلاة العيد في جامع "عبد الله بن عباس" بمدينة حلب

حلب / الأناضول

أقيمت صلاة عيد الأضحى في سوريا الأربعاء، وسط مشاركة واسعة من المواطنين في المساجد والساحات العامة بمختلف أنحاء البلاد.

وأدى الرئيس أحمد الشرع صلاة العيد في جامع "عبد الله بن عباس" بمدينة حلب، وهي المرة الأولى التي يؤديها بمدينة غير العاصمة دمشق منذ توليه الرئاسة.

وتوافد المواطنون في كافة أرجاء البلاد إلى المساجد والساحات المكشوفة منذ ساعات الصباح الباكر، معبرين عن بهجة العيد.

وركزت خطب العيد التي تلت الصلاة على رسائل الوحدة والتضامن، وأهمية التضامن والتكافل في المرحلة الجديدة بعد الفترات العصيبة التي مر بها الشعب السوري.

وتوافد السوريون عقب الصلاة إلى المقابر لزيارة أضرحة ذويهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وفي هذا الإطار، توافد مئات المواطنين في مدينة الرقة إلى استاد البلدية منذ ساعات الصباح لإقامة صلاة العيد.

وعبّر سكان المدينة عن ارتياحهم باستقبال عيد الأضحى في أجواء أكثر أمنا واستقرارا بعد تحرير الرقة من تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1474.

