سوريا.. "مجموعات متمردة" تجدد استهدافها لنقاط أمنية بالسويداء

إسطنبول/ الأناضول

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "مجموعات متمردة" في محافظة السويداء جنوبي البلاد، جددت استهدافها نقاطا لقوى الأمن الداخلي، وذلك للمرة الثانية، الأحد.

وقالت القناة الرسمية نقلا عن مصدر أمني (لم تسمه) إن "المجموعات المتمردة في محافظة السويداء تستهدف نقاط قوى الأمن الداخلي على محور ريما حازم وولغا".

وفي وقت لاحق، نقلت القناة عن مصدر أمني (لم تسمه) بتجدد الاستهداف في المناطق ذاتها، دون تفاصيل على الفور عن نتائج تلك الاعتداءات.

وتشهد محافظة السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/ تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن "مجموعات متمردة" تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.