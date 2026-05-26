سوريا.. قوة إسرائيلية تجرف أراضي خلال توغل بريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية، الثلاثاء، في قرية الرفيد بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وقامت بأعمال تجريف غربي القرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "توغلت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باتجاه قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت الوكالة أن "الجرافة قامت بتنفيذ أعمال تجريف في الأراضي الواقعة غرب قرية الرفيد".

ولم تعلق السلطات السورية على الحادثة، كما لم يعرف على الفور دوافع عمليات التجريف التي قامت بها القوات الإسرائيلية، والتي تأتي في إطار استمرار انتهاك تل أبيب لسيادة البلد العربي.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز، وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، بينما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.