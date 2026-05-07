سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بحوض اليرموك بريف درعا الغربي وكالة الأنباء السورية قالت إن 8 سيارات عسكرية توغلت في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك، وانتشرت بالمكان

دمشق / الأناضول

توغلت قوة إسرائيلية، مساء الأربعاء، في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن 8 سيارات عسكرية للجيش الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد، وانتشرت بالمكان.

وكانت قوة إسرائيلية توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا، بحسب المصدر نفسه.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع الممارسات الإسرائيلية، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، التي شنت منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد، أواخر عام 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.