سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة وتعتقل مدنيا في قرية صيدا الحانوت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء..

ليث الجنيدي / الأناضول



اعتقلت قوات إسرائيلية، الجمعة، شخصا خلال عملية توغل جديدة في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات إسرائيلية اعتقلت، الجمعة، "مواطنا في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية مؤلفة من "6 آليات عسكرية، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت"، حيث اعترضت طريق عدد من رعاة الأغنام، واعتقلت أحدهم، في إطار سياسة "التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي المنطقة".

وأضافت: "كما توغلت القوة باتجاه قرية الرزانية، وأقامت حاجزا على مفرق القرية المؤدي إلى صيدا الجولان، قبل أن تنسحب من المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانبين الإسرائيلي أو السوري على الحادثة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة البلد العربي، بحسب ما تؤكد السلطات في دمشق.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.